Pnrr: Confindustria,Nuorese escluso da fondi per la Sardegna

La Confindustria del Nuorese va all'attacco sulla ripartizione dei fondi del Pnrr in Sardegna, che ha escluso il territorio. "Sembra uno scherzo ma non lo è - tuona l'associazone degli industriali - questa provincia, ultima in Italia per dotazione infrastrutturale, viene esclusa dagli investimenti strategici del Pnrr per strade, porti e ferrovie nell'isola, il territorio reagisca".

Un appello ad unire le forze per rivendicare il maltolto, anche con l'intervento dei rappresentanti politici locali in seno alle istituzioni che porti a rimettere al centro il Nuorese nella ripartizione di un 'tesoretto' di 1,3 miliardi di euro. "Pur parlando da decenni di un territorio gravemente penalizzato da criticità enormi e di una grossa cifra investita, non ci sono progetti di sviluppo per il Nuorese e l'Ogliastra - denuncia l'associazione degli industriali -. E' l'ennesima dimostrazione che ciò che manca prima di tutto è la volontà politica di superare i divari di competitività e garantire pari diritti a cittadini e imprese del centro Sardegna. Siamo davanti a un film già visto e a scelte politiche inique".

Per lo studio del Piano, Confindustria aveva proposto "l'attivazione di un organismo di governance territoriale" con il coordinamento della Provincia, il coinvolgimento della Regione e del partenariato istituzionale, economico e sociale del territorio. L'associazione degli industriali chiede ora "l'intervento dei rappresentanti politici locali nelle istituzioni per fare luce sulle motivazioni che finora hanno portato all'esclusione del Nuorese e dell'Ogliastra dagli investimenti infrastrutturali strategici del Pnrr".