Disperso nella Valle della Luna, salvato da Vigili del fuoco

(ANSA) - SANTA TERESA GALLURA, 01 APR - Un uomo è stato salvato in piena notte dai Vigili del fuoco dopo essersi perso fra la fitta vegetazione della Valle della Luna, a Santa Teresa Gallura.

La sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di aiuto intorno alle 3 per un disperso sul promontorio. Dopo circa mezzora di ricerche nella zona impervia, i pompieri hanno trovato l'uomo infreddolito e disorientato, ma in buone condizioni di salute, e lo hanno tratto in salvo.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Santa Teresa Gallura e i volontari della Misericordia. (ANSA).