Riapre la Butterfly House, tour nella biosfera creata ad hoc

(ANSA) - OLMEDO, 30 MAR - La Butterfly House di Olmedo riapre le porte per accogliere i visitatori e far conoscere le varie specie di farfalle che svolazzano nella biosfera creata ad hoc, con piante tropicali e insetti rari. Dall'1 aprile il parco che fa capo a Folia Bio sarà nuovamente aperto, offrendo ai visitatori oltre alle bellezze naturali anche punti ristoro dove degustare le migliori produzioni culinarie locali.

"Non vediamo l'ora di ripartire - dicono i gestori della Butterfly House - e ritornare ad accogliere nella nostra bellissima oasi naturalistica famiglie, bambini, sardi, turisti e chiunque voglia godere di qualche ora di relax, verde, ammirare le nostre farfalle, apprezzare la nostra cucina e poi, a breve, godersi il fresco delle nostre piscine". (ANSA).