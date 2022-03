Mezzo chilo di droga in casa, arrestati padre e figlio

Quasi mezzo chilo di droga sequestrata e due arresti. È il bilancio della nuova operazione antidroga condotta dai Falchi della Squadra mobile di Cagliari.

In manette sono finiti padre e figlio, rispettivamente di 53 e 21 anni.

Da qualche giorno i poliziotti tenevano sotto osservazione l'abitazione in cui vivevano i due, uno dei quali già ai domiciliari per altri reati, perché erano venuti a conoscenza che in quella zona del quartiere San Michele era ripresa l'attività di spaccio.

Hanno quindi deciso di perquisire l'appartamento, recuperando 410 grammi di hascisc e 20 di marijuana.

Sequestrati anche 825 euro, denaro che sarebbe frutto della vendita della droga.