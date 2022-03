Intimidazione a Cualbu, a Fonni i sindaci fanno quadrato

Una affollata sala consiliare a Fonni ha accolto questa mattina il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, destinatario nei giorni scorsi di un atto intimidatorio, con alcune fucilate espolse contro la serranda di una finestra della casa della suocera e affianco, sul muro, una scritta a lui indirizzata:"Grazie sindacato Battista sindacato". La sindaca Daniela Falconi e tutto il consiglio, anche a nome della comunità, hanno voluto convocare un'assemblea civica straordinaria per esprimere vicinanza e solidarietà a Cualbu e riflettere sull'episodio.

"Mi dispiace che l'aula consiliare si debba riuniure per l'ennesima volta per atti di questo tipo, era dal 2014 che non succedeva - ha esordito la sindaca - Ci riuniamo per portare massima solidarietà a Battista e alla sua famiglia, in particolare alla suocera che non meritava certo questo gesto deplorevole che rimandiamo al mittente. Battista mette a disposizione la propria vita con un ruolo pubblico e non si risparmia, ma lo ha sempre fatto in modo civile. I problemi possono essere risolti solo col dialogo anche acceso ma senza mai travalicare i toni civili - ha chiarito - Chi oggi compie questi gesti soffiando sulla crisi sappia che non c'è giustificazione alcuna per gli atti violenti e si mette fuori dalla comunità".

"Non mi sarei mai aspettato un gesto del genere, ma in questi gironi sono stato colpito positivamente dall'affetto dei fonnesi e di tutta la Sardegna - ha dichiarato Cualbu - Andrò avanti più determinato di prima - ha promesso - grazie anche a quest'affetto". In sala diversi amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Nuoro Andrea Soddu e dal presidente regionale dell'Anci Emiliano Deiana. "Invito tutte le istituzioni e le associazioni in questo momento difficile a unirsi -è stato all'appello del numero uno dell'associazione dei Comuni - Lo devono fare soprattutto per chi è in frontiera come Battista, la Coldiretti e i sindaci, molto esposti a gesti di questo tipo".

Cualbu, oltre che dall'affetto dei suoi compaesani, è stato sostenuto da tutti i colleghi della Coldiretti. "E' importante in democrazia che tutti esprimano la propria opinione, ma bisogan farlo nel rispetto di tutti altrimenti qualcuno trova giustificazione per gesti scellerati", ha evidenziato il direttore Luca Saba. "Siamo una grande famiglia che affronta i problemi per trovare delle risposte - ha concluso Leonardo Salis, presidente territoriale di Coldiretti - Battista è il nostro presidente, ci mette sempre la faccia e noi dirigenti e soci siamo sempre al suo fianco".