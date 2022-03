Dal salumiere più informati e consapevoli sugli acquisti

Salumerie come aule didattiche per promuovere scelte di acquisto e vendita consapevoli. Anche Cagliari aderisce alla nuova iniziativa promossa da Assica, l'Associazione industriali delle carni e dei salumi, con due punti vendita. Fino al 9 aprile al loro interno sono in programma incontri e attività di formazione e consulenze e sarà a disposizione dei consumatori materiale di approfondimento su salumi e carni suine.

Il progetto "Trust Your Taste - Choose European Quality" coinvolge cinquanta punti vendita in tutta Italia per dar vita a lezioni di gusto e tradizione. L'obiettivo è valorizzare le eccellenze alimentari della filiera suinicola e raccontare ai consumatori i progressi compiuti sui temi della sostenibilità e dei valori nutrizionali. Queste le botteghe coinvolte nel capoluogo sardo: macelleria Muru Giuseppe in via Pessina e macelleria Pitzalis Gino Mariano in via Milano.

Nato per promuovere la cultura produttiva della carne suina e dei salumi, valorizzando gli alti standard europei e la grande tradizione storica che contraddistingue questo comparto, il progetto si svolge in Italia e Belgio ed è sostenuto dalla Commissione Europea.