Attentato incendiario a Tertenia, distrutti 2 mezzi pesanti

Attentato incendiario nella notte contro una ditta di trivellazioni del suolo di Tertenia. Il fatto è successo intorno alle 2 in un piazzale della ditta in prossimità dell'abitato del paese e ha interessato alcuni automezzi in sosta: due autocarri sono stati distrutti dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno sedato l'incendio e i carabinieri della Compagnia di Jerzu che hanno accertato la probabile natura dolosa del rogo e avviato le indagini.