Atletica: Vivicittà, domenica si corre anche a Cagliari

Via domenica anche a Cagliari, con partenza alle 9.30, alla 37esima edizione di Vivicittà, corsa per la pace. La manifestazione podistica internazionale a carattere competitivo si corre sulla distanza di 10 chilometri, ma sarà affiancata da una passeggiata di 3,3 chilometri. La manifestazione si svolge nella stessa giornata in oltre 60 città in Italia e nel mondo, con partenza unica in contemporanea data attraverso i microfoni radio di Rai Gr1.

La gara attraverserà Cagliari in un percorso che prevede un circuito di 3,3 chilometri da ripetere tre volte per gli atleti impegnati nella corsa competitiva, una per chi partecipa alla passeggiata. Partenza da piazza Garibaldi, poi via XXIV Maggio, via San Domenico, via San Giacomo, vico VI San Giovanni, via Piccioni, vico II Sulis, via Sulis, piazza San Giacomo, via San Domenico, portico Romero, via Garibaldi, via Iglesias, piazza Gramsci, via San Lucifero, via San Gregorio Magno, via Logudoro, viale Cimitero, via Dante Alighieri, piazza San Benedetto, via Paoli , piazza Garibaldi.

"Siamo felici di accogliere questa importante iniziativa che ci consente di esprimere le potenzialità della nostra città in termini di sport, salute ed impegno nel sociale, nell'interesse comune di ripartire dopo un periodo difficile come quello che abbiamo attraversato- dice l'assessore allo Sport Andrea Floris - Ringraziamo gli organizzatori, i partecipanti e tutti gli appassionati che prenderanno parte all'evento per l'impegno che hanno dimostrato".