Assange: donne con bavaglio a Cagliari contro prigionia

Donne con il bavaglio in bocca per manifestare solidarietà a Julian Assange, il giornalista incarcerato nel Regno Unito che lotta in questi giorni per non essere estradato negli Stati Uniti. Così ha protestato in piazza Unione Sarda l'associazione DonneAmbienteSardegna. "Per dimostrare - spiega Lidia Frailis, portavoce del movimento - che tappare la bocca ad Assange significa tapparla a tutta la stampa libera. Vogliamo dimostrare che la gente sarda non rimane indifferente alla vile prigionia e al bavaglio imposto ad Assange".