A Oristano e Sassari le Giornate Europee dei Mestieri d'Arte

Mostra collettiva, workshop, sessioni formative e open day di laboratori artigiani. È il programma delle "Giornate Europee dei Mestieri d'Arte", progetto internazionale dedicato al valore del "saper fare", arrivato alla sedicesima edizione. Ideate in Francia per iniziativa dell'Institut National des Métiers d'Art di Parigi, dal 28 marzo al 3 aprile si svolgono in Sardegna, a Oristano e Sassari. Una settimana di appuntamento organizzati dall'associazione ArtiManos - Maestri Artigiani della Sardegna, Accademia di Belle Arti Mario Sironi e Insight Risorse Umane.

La manifestazione si è aperta con una serie di attività che proseguiranno sino al 3 aprile nei locali della CMA - Centro pilota I.S.O.L.A. di Oristano. L'evento clou sarà la mostra collettiva dal titolo "Le nostre mani all'unisono - GEMA 2022", che presenterà al pubblico opere artigiane inedite, espressione dei mestieri d'arte della Sardegna. Sono previste anche dimostrazioni pratiche al pubblico di diverse fasi della lavorazione artigiana. Le attività proseguiranno a Sassari al Centro Risorse ArtLab dell'Accademia di Belle Arti giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile con eventi (workshop e sessioni formative) che prevedono la partecipazione di artigiani, consulenti, formatori, studenti dell'Accademia e studenti dei licei artistici del comprensorio sassarese.

Due le tipologie di workshop proposte: sessioni dimostrative di applicazioni innovative permesse da macchinari tecnologicamente avanzati rivolte a vari settori dell'artigianato artistico sia per la produzione e la sperimentazione che per la proposizione al mercato. Saranno proposti inoltre workshop collaborativi a cura di "Insight Risorse Umane" che metteranno in contatto artigiani, studenti e giovani laureati nel settore artistico con l'idea di cooperare alla creazione di moduli applicativi di storytelling applicati alle realtà del mercato artigianale artistico. L'evento si concluderà sabato 2 e domenica 3 aprile con Open day dei laboratori artigiani aperti al pubblico per accogliere i visitatori e offrire loro visite guidate, attività didattiche ed esperienziali con i maestri artigiani.