Lavori rete idrica a Sassari,mercoledì disagi in mezza città

Mercoledì 30 marzo mezza città di Sassari subirà interruzioni e cali di pressione nell'erogazione dell'acqua a causa di un intervento di manutenzione straordinaria che Abbanoa effettuerà nel nodo idrico di viale Adua, dalle ore 9.30 alle 19.30, per sostituire un pezzo speciale del diametro di 300 millimetri.

Durante i lavori si verificheranno disservizi nella zona alta della città alimentata dal serbatoio di via Milano: i quartieri Lu Fangazzu, San Giuseppe, San Paolo, Prunizzedda, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Monte Furru, Sassari2, Badde Pedrosa, Cappuccini e Monte Rosello medio. L'erogazione sarà ripristinata prima dell'orario prestabilito qualora l'intervento dovesse essere terminato in anticipo.