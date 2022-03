Sardegna regina del camping, premi a Bari Sardo e Muravera

Dal classico alla nuova frontiera del glamping, Sardegna numero uno in Italia nel settore camping. È il verdetto di Campeggi.com di KoobCamp, portale nazionale per campeggi e villaggi vacanze: assegnati nell'Isola tre certificati di eccellenza. Il premio nella categoria "Family" è andato al Campeggio Villaggio L'Ultima Spiaggia di Bari Sardo, in Ogliastra.

Tutto a misura di famiglia. Punto di forza il Mini Club e lo Young Club per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 17 anni: animatori professionisti coinvolgono gli ospiti in diverse attività di gioco, sia al mare che all'interno del camping. Per gli adulti, invece, possibilità di cimentarsi in mountain bike e road bike, nordic walking, trekking, snorkeling, kitesurf e windsurf, equitazione, fitboxe, ping pong, calcetto, tennis, beach volley e acquagym.

Il premio "Pet Friendly" è stato invece assegnato al Tiliguerta Glamping & Camping Village di Muravera. In questo caso il riconoscimento riguarda i servizi per chi va in vacanza con gli animali domestici. Fiore all'occhiello del campeggio è la Dog Beach, un'area attrezzata in una spiaggia completamente dedicata ai cani.

L'offerta enogastronomica è ormai uno degli aspetti ai quali i viaggiatori prestano più attenzione. Così il premio "Miglior Ristorante" quest'anno è andato al Villaggio Camping Capo Ferrato di Muravera. Il Ristorante Pizzeria si è fatto notare per i piatti di mare e di terra con prodotti a km0. Giuria colpita dalle "Settimane Sarde", con menù speciali che pescano dalla tradizione del territorio.