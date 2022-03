In Sardegna due nuovi grifoni dall'Artis Zoo di Amsterdam

Due nuovi grifoni sono sbarcati in Sardegna con la nave arrivata da Genova a Porto Torres, grazie a un trasporto speciale per animali selvatici. Provengono dall'Artis Zoo di Amsterdam, il più antico giardino zoologico dei Paesi Bassi, che collabora nel progetto Life Safe for vultures, per garantire la sopravvivenza di questo rapace nell'Isola, con Forestas, Corpo forestale, Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università di Sassari, Vulture conservation foundation (Vcf) ed E-Distribuzione.

"Si tratta di esemplari nati in cattività e destinati ad essere liberati nella zona nord-occidentale della Sardegna - spiega l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis - I due rapaci, femmine di uno e due anni, hanno già superato tutti i controlli sanitari per escludere patologie trasmissibili e verranno ospitati temporaneamente nel Centro di allevamento e recupero fauna selvatica (Carfs) di Bonassai, gestito da Forestas, prima di essere trasferiti nella voliera di ambientamento realizzata dall'Agenzia regionale all'interno del compendio forestale di Monte Minerva a Villanova Monteleone".

"Appena pronti - annuncia l'esponente della Giunta Solinas - saranno liberati nello stesso areale dove, dal 2018 nell'ambito della collaborazione con la Vcf, sono stati liberati sette giovani grifoni, nati in cattività nelle strutture zoologiche di Amsterdam e Dresda, costituendo una colonia tra Bosa, Alghero e Villanova Monteleone. Il progetto mira a crearne una nuova anche nel sud-est dell'Isola. I due esemplari saranno dotati di trasmettitore gps e costantemente monitorati dai tecnici per seguirne gli spostamenti".