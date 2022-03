A Sassari controllori con body cam sui bus dell'Atp

A Sassari sui bus dell'Atp arrivano i controllori con body cam per inchiodare vandali e aggressori. In seguito a diversi casi di aggressione contro il personale in servizio sui mezzi pubblici, l'azienda di trasporti pubblici locali ha deciso di correre ai ripari e per tutelare la sicurezza degli operatori e dei passeggeri, i controllori saranno dotati di mini cam che indosseranno e azioneranno in caso di problemi, per registrare audio e video utili alle forze dell'ordine per identificare e denunciare i responsabili di eventuali reati.

La novità è stata comunicata dai vertici dell'Atp nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla prefetta Paola Dessì. L'azienda ha già concluso le attività di formazione del personale per l'utilizzo delle body cam, anche in relazione alle norme sulla privacy.