Traghetti: Grimaldi, nessuno stop su Cagliari-Civitavecchia

I traghetti della Grimaldi viaggiano regolamente sulla tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. La compagnia marittina fa sapere che il nuovo bando che assegna alla stessa Grimaldi il collegamento per un altro anno è alla firma del ministero e dovrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore.

Nessuna interruzione del servizio, quindi, nonostante il bando precedente sia scaduto il 28 febbraio scorso: alla gara aveva partecipato solo Grimaldi. I biglietti sono di nuovo in vendita assicurando gli spostamenti di persone e merci tra la Sardegna e la Penisola. Restano le modalità fissate finora dal contratto di continuità territoriale marittima, stessi prezzi, orari e frequenze. Per Arbatax sono previste due approdi a settimana, per Cagliari tre.