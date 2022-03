Il biologico Dop di Accademia Olearia al top nel mondo

(ANSA) - ALGHERO, 22 MAR - E' sardo il miglior olio biologico al mondo per gli esperti del concorso internazionale Monocultivar Olive Oil. Il Biologico Dop Sardegna dell'Accademia Olearia di Alghero tocca nel 2022 le vette della competizione.

Per il terzo anno consecutivo è stato inserito nella classifica stilata dal rinomato Gino Celletti ed oggi è il più premiato nella categoria Monocultivar Biologico 2022 ottenendo ben tre podi: Dinasty of the Year, Best Packaging Bio e il più importante Best Bio Of The World 2022.

Accademia Olearia ottiene in tutto sette riconoscimenti. Tra questi tre medaglie d'oro per le monocultivar Bosana, Semidana e Bosana Biologico e il primo posto come Miglior Video Promo 2022.

Monocultivar Olive Oil è un concorso internazionale importante che si tiene dal 2010 a Lodi. Vengono degustati i migliori oli al mondo da una giuria di esperti capitanati da Gino Celletti.

"Questi premi così lusinghieri, che arrivano a pochi giorni dalla vittoria delle Cinque Gocce al concorso Bibenda 2022, sono una conferma del nostro impegno che da anni si concentrata per innovare e adottare un'agricoltura sempre più sostenibile e rispettosa dell'ambiente - commenta la famiglia Fois che guida l'Accademia - Questo risultato è merito di chi ogni giorno sceglie i nostri prodotti e ci consente di perseguire con costanza la filosofia della assoluta qualità". (ANSA).