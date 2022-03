Ucraina: gli studenti di Assemini in piazza per la pace

(ANSA) - ASSEMINI, 16 MAR - Gli studenti di Assemini scendono in piazza per chiedere rispetto della dignità dei popoli e dire no alla guerra e sì alla pace con un pensiero a quello che sta succedendo in Ucraina. Grande partecipazione stamattina per le strade della cittadina alle porte di Cagliari con il coinvolgimento di centinaia di bambini e ragazzi accompagnati dai loro docenti. Più di mille i manifestanti.

Punto di ritrovo finale all'Anfiteatro. "Una sfilata bella ed emozionante - racconta all'ANSA la sindaca Sabrina Licheri - dopo due anni di pandemia e restrizione, ora anche la pesantezza del pensiero della guerra: è davvero troppo. Giustamente le scuole sono volute scendere in piazza nel nome della pace".

Coinvolti anche i piccolissimi alunni delle scuole dell'infanzia con bandiere e mascherine colorate. (ANSA).