Ucraina: visite cardiologiche gratis per piccoli profughi

La Cardiologia pediatrica dell'Aou di Sassari sarà a disposizione dei bambini ucraini affetti da patologie cardiache che, con le loro mamme o da soli, stanno arrivando nel Sassarese. La struttura diretta da Mario Pala ha già organizzato gli ambulatori al piano terra del Materno infantile per i piccoli profughi che avranno necessità di cure di alta complessità. Sarà possibile prenotare un appuntamento telefonando al numero 079 229059. Saranno garantire prestazioni ambulatoriali gratuite, senza necessità di ticket o di passaggi tramite Cup.

"Non si può rimanere indifferenti di fronte a questa tragedia" afferma la direzione strategica dell'Aou di Sassari. "Per questo, oltre ad aver risposto subito alla richiesta dell'assessorato sulla raccolta di farmaci, sosteniamo anche le nostre strutture che si mettono volontariamente a disposizione per l'assistenza ai profughi della guerra".

Nell'Aou di Sassari hanno già dato disponibilità il Centro vaccini anti Covid, la Ginecologia e Ostetricia e la Clinica ortopedica. La Farmacia ospedaliera, inoltre ha messo a disposizione della struttura organizzativa regionale per le grandi emergenze farmaci e dispositivi medici che saranno donati per le esigenze assistenziali.