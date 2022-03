Di Maio-Carfagna-Boschi a scuola politica Riformatori sardi

Torna in presenza la Scuola politica promossa dai Riformatori che quest'anno punterà sui temi della politica estera, delle infrastrutture, della comunicazione e dell'economia. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la ministra per il Sud Mara Carfagna, la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi e l'economista Carlo Cottarelli sono tra gli ospiti più attesi. Il corso sarà articolato in tre giornate.

Si parte sabato 2 aprile con il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in apertura di lavori, seguiranno dibattiti sulla politica nazionale, sui futuri assetti infrastrutturali dell'Isola (con Joao Ferreiro Nunes, architetto del paesaggio e l'assessore dei Lavori pubblici Aldo Salaris), sulla "Sardegna verso l'Unesco".

Concluderà Di Maio nella sezione dedicata alla geopolitica e nuovi scenari internazionali. Seconda giornata, venerdì 22 aprile, dedicata al Pnrr e alle prospettive per il sud e le Isole, alla Zona economica speciale, all'iter della legge per l'inserimento dell'insularità in Costituzione ormai al traguardo, alla comunicazione (con focus sul fenomeno delle fake news). Interventi in questo caso di Mara Carfagna, del direttore generale del Centro di programmazione Massimo Temussi e del presidente della commissione Insularità Michele Cossa. Si chiude sabato 13 maggio con lezioni mirate su l'Europa che verrà (con l'europarlamentare Raffaele Fitto), su sviluppo e Riforme (con Cottarelli). Maria Elena Boschi interverrà nella sezione "Chance e partite perse: l'Italia al bivio".

A Umberto Ticca, responsabile della scuola di Formazione e Mara Lai, presidente dei Riformatori, il compito di fare un bilancio dell'edizione 2022. In chiusura, intervento del governatore Christian Solinas.