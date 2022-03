Ucraina: flash mob per la pace degli studenti di Iglesias

Flash mob per la pace in Ucraina, questa mattina, degli studenti e studentesse delle scuole iglesienti. Ragazze e ragazzi si sono radunati davanti all'ingresso degli istituti cittadini per richiedere la cessazione delle ostilità e il rilancio di una cultura di pace.

L'appuntamento, nato su iniziativa dell'assessorato comunale alla Pubblica istruzione, ha coinvolto circa 3.600 studenti e studentesse ed è stato preceduto da momenti di riflessione e di approfondimento tenuti dai docenti.

"Un'iniziativa - ha sottolineato il sindaco Mauro Usai - che vuole ribadire l'impegno di tutta la società e in particolare del mondo della scuola per la pace. Di fronte alla tragedia della guerra in Ucraina è importante che si moltiplichino le occasioni di mobilitazione, come quella di stamattina che ha unito docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni".

"La scuola ha il dovere morale di educare gli studenti alla cultura della pace e al ripudio della guerra, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, così come sancito dalla nostra Costituzione - ha aggiunto l'assessore Alessandro Lorefice - Con il flash mob abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a tutto il popolo ucraino, soprattutto agli studenti ucraini oggi rifugiati".