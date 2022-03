8 Marzo: a Paola Melis il Premio Solidarietà Donna 2022

Va alla cagliaritana impegnata a tempo pieno nel sociale Paola Melis, il Premio Solidarietà Donna 2022. "Una donna dall'animo nobile, laboriosa, ricca di generosa umanità che pone gli altri prima di se stessa in ogni occasione", sottolineano Maria Grazia Caligaris e Albachiara Bergamini, rispettivamente socia fondatrice di "Socialismo Diritti Riforme" e presidente della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (Fidapa) di Cagliari che promuovono ogni anno il premio pensato per valorizzare una figura femminile che si sia distinta per le doti umane di generosità e impegno sociale.

"La solidarietà è fatta di piccoli e grandi gesti. La vita di Paola Melis - si legge nella motivazione - si caratterizza per la generosità con cui affronta una realtà precaria e fragile.

Dalle donne private della libertà per Socialismo Diritti Riforme, ai bambini della Lega del Filo d'Oro, all'impegno nella Fidapa di Cagliari, distrettuale e nazionale, al lavoro per il Rotary di Quartu Sant'Elena che le è valso la Paul Harris, uno dei riconoscimenti più importanti del mondo rotariano".

Farà da corollario al premio l' incontro "Covid e salute in carcere: la realtà di Cagliari-Uta" in programma sabato 5 marzo alle 17 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna a Cagliari. A delineare la situazione sotto il profilo sanitario e psicologico saranno Antonio Piras, medico della Medicina dei Servizi, già coordinatore sanitario della Casa Circondariale di Cagliari e Angela Quaquero, presidente regionale dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi. Intervergono Albachiara Bergamini, Maria Lucia Fancellu e Maria Grazia Caligaris. Al termine la cerimonia di premiazione.