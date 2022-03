Vaccini: anche a Oristano arriva il vaccino Novavax

Consegnate alla Asl di Oristano 1300 dosi di vaccino antiCovid-19 Nuvaxovid, prodotto dalla casa farmaceutica Novavax: a partire da domani saranno disponibili per le inoculazioni all'hub di Sa Rodia. Lo rende noto la direzione aziendale.

Il farmaco, approvato dall'Aifa, è destinato alle persone di età pari o superiore ai 18 anni che non hanno ancora avviato il ciclo vaccinale e viene somministrato in due dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra.

"Con questo vaccino, il primo antiCovid ad adoperare la tecnologia a subunità proteica, utilizzata già da tempo per la profilassi contro altre malattie, puntiamo a convincere quella fetta di popolazione ancora indecisa - spiega la dottoressa Maria Valentina Marras, responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e dell'hub oristanese - Abbiamo già raggiunto importanti risultati grazie alla vaccinazione della larga maggioranza della popolazione. Resta da percorrere l'ultimo miglio per uscire dalla pandemia: per questo, invitiamo chi ancora non l'avesse fatto a cogliere l'opportunità offerta da questo vaccino".

Per riceverlo non occorre prenotazione: ci si può presentare direttamente al Centro vaccinale di Oristano (ingresso da viale Repubblica), aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, minuti di tessera sanitaria e di eventuale documentazione sanitaria.