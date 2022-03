"Quale amore?", un film contro la violenza di genere

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 02 MAR - Un film contro la violenza di genere. Si intitola "Quale amore?" e nasce dall'adattamento scenico dell'omonima opera teatrale, realizzata nel 2017 dal regista Giuliano Pornasio. È stato presentato oggi a Quartu nella sala affreschi dell'ex convento dei Cappuccini.

L'opera è prodotta e realizzata dall'associazione culturale Viamentana Teatro con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Quartu.

Basato su una storia reale, il film è stato poi trasposto nel linguaggio cinematografico grazie al successivo incontro col filmaker Enrico Del Gamba, che ha collaborato con Pornasio al riadattamento generale dell'opera. "Questo film nasce come progetto teatrale per portare in scena un caso purtroppo accaduto realmente, che è stato poi riscritto per renderlo fruibile al pubblico - ha spiegato il regista Giuliano Pornasio -. È la storia di una donna che subisce una violenza casalinga, perpetrata per anni dal proprio compagno, e che infine trova il coraggio di denunciare, avviando così l'iter processuale.

Abbiamo pertanto ricostruito questo difficile percorso che la donna deve seguire, le sue difficoltà nel raccontare, e quindi quasi riprovare, quello che ha vissuto, cercando di rendere la narrazione, e pertanto anche quella sua sofferenza, facilmente comprensibile al pubblico".

Comune a sostegno dell'iniziativa. "Un'occasione - ha commentato l'assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche di genere Cinzia Carta - per mostrare questo mediometraggio anche ai dirigenti scolastici, in particolare quelli delle scuole superiori, e tramite loro speriamo possano essere informati e sensibilizzati sul tema gli studenti, per diffondere la cultura del rispetto e l'educazione alle relazioni affettive non discriminatorie nei confronti delle donne".

Massima attenzione: "Con il lockdown - ha detto l'assessore ai Servizi Sociali Marco Camboni - i soprusi sono aumentati. E un problema nel problema è che la violenza, per tutta una serie di dinamiche, non si affronta subito, causando il perpetuarsi nel tempo delle azioni aggressive. Questa tempistica di denuncia deve cambiare, perché uno schiaffo è già di per sé un indicatore pericolosissimo. A Quartu stiamo pertanto creando adeguati presidi, ma per essere ottimisti su un futuro migliore bisogna lavorare molto dal punto di vista culturale". (ANSA).