Lirico Cagliari: orchestra in tour per "Un'Isola di Musica"

Con "Un'Isola di Musica" parte la rassegna itinerante proposta dal Teatro Lirico di Cagliari.

Sette appuntamenti dal 4 al 12 marzo in sei diverse località e un affascinante programma: da una delle più famose Serenate di Mozart, rara e preziosa perla del Classicismo musicale settecentesco al "Il maestro di cappella", celebre intermezzo comico in un atto, composto da Domenico Cimarosa. Protagonista dello spassoso monologo, garbata satira dell'ambiente teatrale settecentesco, è il brillante baritono friulano Filippo Fontana assieme all' Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Fabrizio Ruggero.

Il primo appuntamento è venerdì 4 marzo alle 20.30, al Teatro Centrale di Carbonia. Il concerto viene replicato: sabato 5 marzo alle 20.30 al Teatro Si' e Boi di Selargius; domenica 6 marzo alle 19 al Teatro Civico di Sinnai; martedì 8 marzo alle 20.30 al Teatro Maria Carta di Pula; mercoledì 9 marzo alle 18 al Teatro Si' e Boi di Selargius; venerdì 11 marzo alle 21 al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino; sabato 12 marzo alle 20.30 al Teatro Maria Carta di Elmas.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 45 minuti circa e non prevede l'intervallo. Prezzi biglietti: posto unico 3 euro.