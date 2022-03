A Cagliari un'opera d'arte messaggio contro il bullismo

(ANSA) - CAGLIARI, 02 MAR - Una tavola colorata per dire basta a prepotenze e atti persecutori. Si intitola "Il bullismo" l'opera donata dall'artista Luigi Pillittu alla Mem di Cagliari.

Il messaggio è chiaro: incoraggiare gli utenti della biblioteca e della sala lettura a dire "basta" e non restare in silenzio per "mettere fine ai comportamenti di prepotenza dei bulli e cyberbulli".

Lo ha detto l'assessora comunale della Cultura Maria Dolores Picciau nel corso della cerimonia di battesimo dell'installazione della tavola.

All'incontro hanno partecipato in videoconferenza anche gli studenti delle classi 1A, 2A, 2B e 3A dell'Istituto comprensivo "Giusy Devinu".

L'opera di Pillittu ritrae un gruppo di ragazzi che ne percuotono un altro. Sullo sfondo donne e madri che piangono.

Insomma, un modo per sensibilizzare soprattutto il mondo della scuola e dell'università su un fenomeno difficile da debellare.

