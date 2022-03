Ucraina: oligarca Usmanov resta cittadino onorario di Arzachena

"In questo momento - afferma il sindaco - la mia priorità è quella di inviare la solidarietà di tutta Arzachena alla popolazione dell'Ucraina che sta vivendo una tragedia intollerabile: condanniamo fortemente la guerra, e qualsiasi forma di violenza, quale strumento di risoluzione delle crisi politiche internazionali. Siamo già attivi per la raccolta di adesioni per offrire eventuale alloggio nel nostro paese a coloro che necessitano di protezione umanitaria, non appena le autorità lo riterranno opportuno".

Usmanov, che ad Arzachena - il capoluogo della Costa Smeralda - conta numerose proprietà, la più celebre è il mega yacht Dilbar, il quarto più lungo del mondo con 156 metri, ha saputo farsi voler bene dalla Sardegna. Nel bel mezzo della pandemia da Covid-19, ha donato mezzo milione di euro alla Regione per contribuire alla lotta contro il coronavirus. Una generosità riconosciuta e ricambiata, come attestano le ragioni con cui all'epoca il Consiglio comunale di Arzachena gli donò le chiavi della città: "Le motivazioni alla base della nostra scelta fanno esplicito riferimento all'impegno di Alisher Usmanov nei confronti della comunità arzachenese della quale, dal 1994 a oggi, entra a far parte per lunghi periodi estivi e autunnali con la famiglia e numerosi collaboratori", spiegava il sindaco nel 2018.

"Nelle sue proprietà situate nel territorio comunale - aggiungeva Ragnedda - ospita regolarmente capi di Stato, mecenati, uomini d'affari e personalità che rivestono ruoli fondamentali nel campo dell'economia, della cultura e della politica a livello mondiale, portando Arzachena e le sue bellezze naturalistiche in primo piano sui media internazionali grazie al riscontro generato da ogni iniziativa o evento da lui organizzati. L'impatto economico diretto per il territorio e di promozione dell'immagine derivanti dalla sua presenza nel nostro paese meritano un concreto riconoscimento".