Ucraina: Diocesi Cagliari, raccolta fondi per la popolazione

"La capitale Kiev è sotto assedio e cresce il timore che aumenti sempre più il numero delle vittime civili, con il rischio di una catastrofe umanitaria - si legge in una nota della Diocesi - Sono già centinaia di migliaia gli sfollati e i rifugiati nei Paesi limitrofi. Caritas italiana sta moltiplicando gli sforzi in Ucraina, accanto alla Caritas nazionale, per far fronte ai bisogni immediati - per i quali ha già messo a disposizione i primi 100mila euro - ma anche per dare ascolto e sostegno psicologico alla popolazione sconvolta dalla follia della guerra".

"Consapevoli delle tragiche conseguenze umanitarie di questo conflitto- sottolinea il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai - siamo tutti chiamati ad agire attraverso atti concreti di solidarietà".

E' possibile contribuire attraverso versamenti a Banca Intesa San Paolo intestato ad Arcidiocesi di Cagliari - Caritas Diocesana Piazza Palazzo 4, 09124 Cagliari IBAN IT26 V030 6909 6061 0000 0070 158; o su Bancoposta - intestato a Arcidiocesi di Cagliari-Caritas Diocesana, via Mons. Cogoni 9, 09121 Cagliari IBAN IT87 Z076 0104 8000 0101 2088 967.

Si può contribuire anche direttamente online dal sito www.caritascagliari.it.

Nel frattempo l'Arcivescovo ha incontrato padre Vasyl Panivnyk, attuale animatore spirituale della comunità ucraina cagliaritana esprimendogli" la vicinanza della comunità diocesana, assicurando la preghiera e la realizzazione di concreti atti di solidarietà che saranno promossi dalla Caritas locale" Domenica 6 marzo alle 11 monsignor Baturi parteciperà alla celebrazione della Divina Liturgia (la Santa Messa in rito orientale) mentre ogni pomeriggio alle 15.30, sempre nella chiesa di Santa Restituta, si terrà la recita del Santo Rosario.

