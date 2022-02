Maltempo: basse temperature e ghiaccio in strada in Sardegna

ìAllerta per basse temperature e formazione di ghiaccio sul manto stradale in Sardegna. L'avviso di condizioni meteo avverse è stato emanato dalla Protezione civile regionale per le prime ore del mattino di domenica e per la nottata e mattinata di lunedì 28.

"Una vasta saccatura si protende dalle regioni Baltiche fino alla nostra Penisola, dove nel corso della giornata di oggi si formerà un minimo barico, sia al suolo che alla media troposfera, permanendovi almeno fino a domani - si legge nell'avviso - L'avvezione di masse d'aria fredda sulle nostre regioni favorisce un calo generalizzato delle temperature su gran parte d'Italia".