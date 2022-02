Maltempo: raffiche di maestrale sino a 100km/h in Sardegna

Un rapido sistema frontale che attraversa l'Italia e la Sardegna sta facendo soffiare il vento di maestrale con raffiche di burrasca che in media stanno toccando i 35/40 nodi (tra i 70 e gli 85 km/h) ma che in alcune aree più esposte a nord-nord ovest dell'Isola raggiungono punte di 100 chilometri orari. La tempesta Eunice in Sardegna, secondo le previsioni dell'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari), non porterà piogge ma solo nubi sparse con qualche piovasco sui rilievi.

A preoccupare la Protezione civile regionale, che ha emanato una allerta, sono il vento e le possibile mareggiate sulle coste maggiormente esposte. L'avviso di condizioni meteorologiche avverse rimarrà in vigore sino alle 6 di martedì 22 febbraio.

"Già domani però la situazione tenderà a normalizzarsi, ma mano che la perturbazioni si allontana verso l'Egeo - spiegano dall'Ufficio Meteo AM - l'aria è più fredda e ci aspettiamo un calo delle temperature nei valori massimi". Ma durerà poco: "già mercoledì ritorna l'alta pressione anche se sabato 26 prevediamo un ulteriore peggioramento a causa di una nuova perturbazione proveniente dal nord Europa e che poterà pioggia e aria fredda".

A Olbia l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura del parco urbano Fausto Noce.

STOP A COLLEGAMENTI MARITTIMI. Le raffiche di Maestrale tra gli 80 e i 100 km/h che stanno sferzando la Sardegna settentrionale e le onde alte 3 metri stanno causando disagi nei collegamenti con la Corsica. Moby fa sapere che sono saltate le prime due corse del mattino da Santa Teresa Gallura a Bonifacio delle 7 e da Bonifacio a S. Teresa delle 8.30. Il traghetto Janas della Tirrenia, in servizio sulla Genova-Porto Torres, è invece stato dirottato al porto di Olbia, da dove ripartirà questa sera verso lo scalo ligure. La nave Athara, in servizio questa sera da Genova per Porto Torres, invece, effettuerà regolarmente il collegamento verso il porto turritano ma prenderà la rotta di levante passando a est della Corsica, al riparo dal forte vento da nord-ovest.