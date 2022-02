Enel X e Numera insieme per la transizione energetica

(ANSA) - SASSARI, 17 FEB - Ottenere una minore emissione di CO2 nell'atmosfera, pari a 320 tonnellate all'anno, equivalenti al piantare 10.000 alberi l'anno. È il principale obiettivo di sostenibilità ambientale dell'accordo per l'innovazione e la transizione energetica firmato da Enel X Global Retail e Numera, la società ICT (Information and Communication Technologies) del Banco di Sardegna, attiva nel mercato dello sviluppo software e dell'erogazione di servizi ad alta affidabilità.

L'accordo prevede l'installazione da parte di Enel X di un impianto fotovoltaico da 650 kWp sul tetto della sede di Numera a Sassari, nell'area di Predda Niedda, e di un innovativo sistema di accumulo di energia elettrica con l'installazione di una BESS (Battery Energy Storage System) da 300kVA - 558 kWh. La BESS consentirà di sfruttare appieno l'energia prodotta con l'utilizzo del solo impianto fotovoltaico e di aumentare così l'autonomia energetica di NUMERA di oltre l'80% con indubbi vantaggi ambientali e anche economici, grazie al risparmio dell'86% sui costi energetici.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio, che vede la Sardegna come il territorio ideale per un percorso graduale di decarbonizzazione con l'auspicio che questa importante iniziativa, che verrà documentata in ogni sua fase, possa ispirare aziende e istituzioni a condividere l'importanza, nel breve e nel lungo periodo, di produrre energia verde in modo innovativo. "Siamo molto contenti di aver siglato questo accordo - afferma il direttore generale di Numera, Francesco Chiari -.

La nostra volontà di puntare alla massima efficienza energetica in un contesto sostenibile ha trovato in Enel X non solo un fornitore, ma un vero e proprio partner per le soluzioni integrate offerte e per la consulenza a 360° che ci accompagnerà durante tutte le fasi del progetto".

"L'accordo con Numera rappresenta il primo importante passo per la decarbonizzazione e l'elettrificazione dei consumi, al fine di rendere la Sardegna la regione più green d'Italia - dichiara Augusto Raggi, responsabile Italia di Enel X Global Retail -.

Abbiamo trovato in Numera una dirigenza illuminata che crede nelle sostenibilità con una scelta che crea valore per tutti".

