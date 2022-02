Rifiuti: Comune Quartu, tolleranza zero per chi inquina

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 16 FEB - Tolleranza zero nei confronti di chi inquina e deturpa l'ambiente abbandonando rifiuti nel territorio di Quartu Sant'Elena. L'Amministrazione comunale dichiara guerra alle discariche abusive e intensifica le azioni di vigilanza sull'agro e lungo tutto il litorale, al fine di prevenire i reati ambientali e scoraggiare l'abbandono di rifiuti e oggetti di ogni tipo da parte degli incivili.

Il lavoro del Corpo di Vigilanza Ambientale ha fruttato risultati concreti anche negli ultimi giorni. Gli agenti sono infatti intervenuti a Flumini, con l'obiettivo di verificare eventuali tracce di scontrini o documentazione che permettesse di risalire ai responsabili di un'ampia discarica in località Sa Tanchitta.

Le indagini effettuate hanno permesso di risalire ai trasgressori, che sono stati identificati e poi convocati per le comunicazioni del caso. I colpevoli hanno dovuto ripulire il territorio nella quale avevano scaricato i loro rifiuti; hanno poi dovuto differenziare in maniera corretta per poi conferire come regole impongono e sono stati multati per 500 euro. (ANSA).