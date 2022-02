Covid: contagi ancora in calo ma altri 10 morti in Sardegna

Contagi da Covid ancora in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 993 casi positivi (di cui 745 diagnosticati da antigenico), rispetto ai 1579 della precedente rilevazione.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.267 tamponi per un tasso di positività che sale al 23,2%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (+ 2), mentre sono 403 (- 6) i ricoverati in area medica; 33.986 i casi di isolamento domiciliare (+ 36).

Si registrano 10 decessi: due uomini di 53 e 82 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 90 e un uomo di 92 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 76 e 83 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 60 anni, residente nella provincia di Oristano; tre decessi nella provincia di Nuoro.