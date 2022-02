Sfonda la porta e fa irruzione a casa della ex, arrestato

Ha sfondato la porta dell'abitazione della ex fidanzata, cercando di aggredirla e costringendola a fuggire da una finestra. Poi l'ha raggiunta all'esterno, bloccandola ma è stato a sua volta fermato dai carabinieri. I militari dell'arma hanno arrestato un 45enne per stalking e lo hanno anche denunciato per danneggiamento.

L'episodio è avvenuto durante la notte a Cagliari. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha prima citofonato ripetutamente a casa della ex. Dopo essere riuscito a entrare nel palazzo, ha sfondato la porta dell'abitazione della donna a spallate. La ex, terrorizzata, è fuggita alla finestra del piano rialzato. Ma il 45enne non si è fermato. L'ha raggiunta e bloccata con la forza.

La donna è riuscita con l'aiuto di una vicina a divincolarsi e fuggire. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo che hanno arrestato il 45enne per atti persecutori.