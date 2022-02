Porto Torres, recuperati 600 metri di reti fantasma

Il Nucleo sub della Guardia costiera ha recuperato 600 metri di reti fantasma abbandonate nel Golfo dell'Asinara. L'intervento, realizzato tra giovedì e venerdì, rientra nell'ambito del progetto Mare Nostrum Rotary, programma pluriennale internazionale promosso dal Rotary Club Milano con l'obiettivo di promuovere e curare il benessere degli ecosistemi acquatici e la nostra salute. Ha visto coinvolto anche il Comune di Porto Torres, che ha curato i rapporti con un'azienda abilitata al trasporto questo tipo di rifiuti speciali.

Il nucleo subacqueo della Guardia Costiera proveniente da Cagliari ha eseguito il delicato intervento di ricerca e rimozione delle reti: in mare sono intervenuti un battello pneumatico, una motovedetta dedicata all'attività di Polizia marittima e un'altra più grande che ha fornito il necessario supporto per il trasporto dell'attrezzatura.

Le attività sono state seguite a terra dal comandante della Capitaneria di Porto Torres, capitano di Fregata, Gabriele Peschiulli.