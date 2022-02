Solo in casa e ferito dopo caduta, anziano salvato a Sassari

Da diversi giorni bloccato a casa, sul pavimento, a causa di una caduta, un uomo di 76 anni è stato salvato ieri sera dagli agenti della Squadra Volante della Questura, allertati dalla telefonata arrivata al 113 da parte di una signora che vive a Trieste, allarmata perché non riusciva a contattare un suo anziano cugino affetto da diverse patologie, residente a Sassari.

I poliziotti hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo, in via Sanna, e hanno sentito flebili lamenti provenire dall'appartamento. Sono riusciti a parlare con lui, tranquillizzandolo fino all'arrivo dei Vigili del fuoco, che sono entrati nella casa da una finestra, e del 118. Il 76enne è stato trovato riverso supino a terra molto provato dalla lunga permanenza solitaria sul pavimento, durante la quale non ha potuto assumere le medicine prescritte, bere e mangiare. Ha raccontato ai soccorritori di trovarsi a terra da diversi giorni, perché, a causa di un trauma alla gamba, non riusciva più ad alzarsi. È stato accompagnato all'ospedale e affidato alle cure dei medici del Santissima Annunziata.