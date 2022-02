Aou Sassari, centro specialistico diagnosi e cura epilessia

(ANSA) - SASSARI, 11 FEB - Importante riconoscimento per il Centro epilessia e neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari: la Lice, Lega italiana contro l'epilessia, ha classificato la struttura come Centro medico di terzo livello per la diagnosi e cura della patologia nell'età infantile, il grado più alto possibile.

Secondo i parametri per il riconoscimento, è necessario passare attraverso una serie di criteri di valutazione che tengono conto della storia della struttura, del personale medico e infermieristico impegnato, delle dotazioni strumentali utilizzate, delle collaborazioni con altre strutture, dell'organizzazione assistenziale e dei volumi di attività. A questi criteri si aggiungono la disponibilità di trial farmacologici con accesso a farmaci sperimentali, la disponibilità di stabili collaborazioni multidisciplinari strutturate in percorsi clinici. Il centro, infine, deve essere sede di attività formativa e di attività di ricerca.

In Sardegna sono circa 11mila le persone affette da epilessia e oltre 6mila sono i pazienti che ne soffrono in età evolutiva: "Nel nostro territorio abbiamo numeri molto elevati e a Sassari vengono seguiti circa 2mila pazienti mentre registriamo una media di due nuove diagnosi di epilessia alla settimana", spiega la coordinatrice del Centro, Susanna Casellato. Il 14 febbraio, in occasione della Giornata mondiale dell'epilessia, la storica palazzina Bompiani della direzione generale dell'Aou si colorerà di viola: "La pandemia non ci consente di realizzare un open day con le famiglie e allora questo gesto vorremmo rappresentasse l'impegno della nostra Azienda nella diagnosi e cura della malattia", conclude Casellato. (ANSA).