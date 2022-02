Inps: Cisl, è paralisi a Nuoro. Intervengano le istituzioni

"Le forze politiche e istituzionali attivino tutte le proteste del caso contro l'insensibilità dell'Inps verso la Regione e verso i pensionati e i lavoratori della Provincia di Nuoro, che subiscono i ritardi dell'istituto a causa della carenza di organico". A lanciare l'allarme, dopo i sindaci del territorio, sono i rappresentanti del Consiglio generale della Federazione pensionati della Cisl di Nuoro (Fnp) che chiedono un cambio di passo.

Trentasette dipendenti dell'istituto previdenziale del capoluogo barbaricino sono andati in pensione negli ultimi due anni e non sono stati sostituiti. Una situazione che sta portando alla paralisi delle pratiche in corso per i 74 comuni della Provincia Nuoro Ogliastra che contano 200mila residenti.

"Non è possibile che l'Inps, alimentato dai contributi versati dai lavoratori, costringa pensionati e categorie deboli a lungaggini che complicano la vita di anziani e ammalati già provati dalla pandemia - hanno detto i rappresentanti regionali e territoriali di Fnp, Alberto Farina, Pietro Bassu e Maria Luisa Ariu - Assistiamo all' insensibilità dell'Inps e allo scarso peso politico delle istituzioni locali e regionali, che non riescono a intervenire per risolvere i problemi previdenziali, assistenziali e sanitari del territorio".

Sul tema nei giorni scorsi era intervenuto anche il Consiglio regionale: "Tutte le voci rimaste inascoltate - concludono i sindacalisti della Cisl - A questo punto chiediamo alle istituzioni di attivarsi anche con la protesta al fine di risolvere i problemi segnalati".