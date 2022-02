Destinazione lavoro, Regione sposta al 18 riapertura domande

(ANSA) - CAGLIARI, 07 FEB - Dopo i problemi tecnici registrati venerdì all'avvio della procedura, la Regione ha spostato alle 10 del 18 febbraio la data di riapertura delle domande per il bando "Destinazione Sardegna Lavoro 2021" di cui beneficeranno le imprese turistiche che hanno assunto giovani under 35 dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. Lo ha comunicato oggi l'assessora del Lavoro Alessandra Zedda ai consulenti del lavoro di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

Gli stessi che avevano stigmatizzato con forza, in occasione del crash di quattro giorni fa, la procedura del click day, definendola "fallimentare e sconcertante", ma anche "frustrante e penalizzante perché non è etico illudere i cittadini facendo loro credere di poter accedere a importanti incentivi, non è etico mortificare il lavoro dei consulenti del lavoro e di altri professionisti, costringendoli a confrontarsi con norme inesatte e procedure inadeguate".

Ma, spiega Zedda, "la necessità di annullare temporaneamente la procedura telematiche e rilanciare in altra data il programma SIL per l'accettazione delle domande, è dettata dalla volontà di garantire a tutti le stesse condizioni di partecipazione attraverso quello che ad oggi è l'unico modo possibile e consentito dalla legge per stanziare le risorse in favore delle imprese".

L'esponente della Giunta respinge anche l'appellativo di click day attribuito al bando: "Si tratta di un sistema informatico certificato che traccia i beneficiari e che rappresenta l'unico strumento a disposizione della Regione per accogliere le domande e stanziare le risorse comunitarie, che devono necessariamente essere tracciate". (ANSA).