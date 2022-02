Lirico Cagliari: giovani Bouchkov e Park strappano applausi

Giovani, brillanti, virtuosi. Il debutto al Teatro Lirico di Cagliari del violinista belga Marc Bouchkov e del pianista tedesco Christopher Park, è stato accompagnato da lunghi e calorosi applausi. Il secondo appuntamento con la Stagione di concerti ha regalato, ieri sera, un affascinante recital cameristico, in un programma che ha spaziato tra Mozart, Brahms, Debussy, Franck. Palpabile sin dalle prime note, tra i due musicisti, il grande affiatamento.

Il pubblico apprezzabile come numero, ha applaudito all'esecuzione delle due parti del concerto che si è chiuso con le intense e straordinarie Sonata n. 3. per violino e pianoforte di Debussy e La maggiore per violino e pianoforte di César Franck. In apertura il programma ha proposto altre due amate pagine, la Sonata n. 17 per violino e pianoforte di Mozart e a seguire la Sonata n. 1 per violino e pianoforte "Regensonate" di Brahms.

Quasi due ore di concerto con un noto quanto affascinante repertorio e due giovani fuoriclasse come protagonisti, due musicisti sofisticati dalla carriera internazionale.

La stagione concertistica riprende l'11 e il 12 febbraio. Jaume Santonja dirige Orchestra e Coro (maestro del coro Giovanni Andreoli). Saranno proposte pagine di Brahms, Variazioni su un tema di Haydn, Anton Bruckner, Salmo 150 e Beethoven con la celebre Sinfonia n. 6 "Pastorale".