Cagliari, Altare e Zappa positivi al Covid

Altri due giocatori positivi nel Cagliari. Sono il difensore Giorgio Altare e l'esterno destro Gabriele Zappa: vaccinati, asintomatici, i calciatori sono stati posti subito in isolamento. Salteranno la sfida di domenica con l'Atalanta. I due rossoblù, per quanto riguarda la prima squadra, si aggiungono a Carboni, in attesa di negativizzazione.

Nelle ultime settimane il Cagliari ha contato otto giocatori positivi che hanno saltato l'ultimo impegno di campionato con la Fiorentina del 23 gennaio scorso. La sosta della seria A è servita a recuperare qualche pedina in vista della prossima gara al Gewiss Stadium.