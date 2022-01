Market della droga in casa, arrestati 2 fratelli di Iglesias

Avevano trasformato la loro abitazione in un vero market della droga e da lì dirigevano l'attività di spaccio, utilizzando il magazzino come deposito dove sono stati recuperati quasi 10 chili di sostanze stupefacenti. Due fratelli di 50 e 52 anni, originari e residenti nel comune di Iglesias, Vittorio e Marcello Compagnone, sono stati arrestati dagli agenti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I due, già noti alle forze dell'Ordine, avevano nascosto i sacchetti con la drogai all'interno di locali adibiti a magazzino che sono satti passati palmo a palmo dall'unità cinofila della Guardia di Finanza che con l'intervento del cane ha recuperare 9,2 Kg di marjiuana, circa 130 gr. di eroina e 3 grammi di cocaina, 1.865 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, tre bilancini di precisione e materiale vario utile al confezionamento.

Al termine degli accertamenti i due fratelli sono stati condotti nella casa circondariale di Uta a disposizione dell'Autorità giudiziaria.