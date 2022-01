Violenza donne: danneggiò panchina rossa, nei guai un 40enne

I carabinieri hanno individuato il responsabile del danneggiamento della panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, avvenuto in via Roma a Muravera nella notte tra il 24 e il 25 novembre dello scorso anno. Denunciato un 40enne del luogo. La panchina nel frattempo è stata sostituita.

I carabinieri di Muravera dopo l'atto vandalico hanno visionato con attenzione i filmati delle telecamere della zona e raccolto le testimonianze dei residenti, riuscendo a risalire al colpevole. L'uomo, da quanto si apprende, avrebbe danneggiato la panchina in un momento di ira, poco prima aveva anche scatenato la sua rabbia su altri arredi privati.