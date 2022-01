Covid: patto tra scuole, Asl e Comuni per vincere emergenza

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - Collaborazione stretta tra Asl, scuole e Comuni per fronteggiare l'emergenza Covid negli istituti del sud Sardegna. E il patto tra sanità regionale e istruzione sarà sempre più forte: in arrivo numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica a pronta risposta per stabilire un filo diretto per i casi più difficili e di difficile interpretazione.

È quanto emerso da un incontro tra dirigenti scolastici e Asl con circa centosessanta partecipanti. "Una conferenza, numerosa, ma utile e produttiva - spiega Peppino Loddo, direttore scolastico provinciale - perché di stimolo al pregevole lavoro della Asl che non solo formalmente con il suo documento 'Faq Scuole', di possibile generalizzazione regionale, ma anche nella relazione diretta coi dirigenti scolastici ha fornito risposta ai molti dubbi avanzati sulla casistica di gestione della emergenza epidemiologica a scuola".

Si è parlato anche di test gratuiti di controllo della pandemia e anche della ripartizione di competenze e responsabilità rimarcando anche l'importanza decisiva delle ordinanze del sindaco in merito a possibile chiusure di mense o addirittura scuole nel caso in cui non dovessero esistere le condizioni per rispettare tutte le regole per difendersi dal virus.

"La scuola locale - conclude Loddo - che talvolta fronteggia in solitudine asprezze e ostilità di componenti della comunità scolastica territoriale, posso dirlo, si è sentita dunque meno sola e ha con spirito costruttivo e non polemico evidenziato difficoltà e disfunzioni in un servizio che vede e pretende la piena e leale collaborazione con gli Enti Locali e le Asl".

(ANSA).