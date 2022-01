ANSA-IL-PUNTO/COVID:boom di morti in Sardegna, 10 in 24 ore

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Nuova crescita dei contagi, che risalgono sopra quota mille e boom di decessi da Covid in Sardegna: nelle ultime 24 ore sono morte 10 persone tra cui un uomo di 64 anni residente nella provincia del Sud Sardegna; tre uomini di 52, 74 e 87 anni e una donna di 92, tutti della Città Metropolitana di Cagliari; tre uomini di 76, 88 e 91 anni della provincia di Sassari; due uomini di 79 e 91 anni della provincia di Nuoro.

I nuovi positivi sono 1.224, ossia quasi 500 in più rispetto all'ultima rilevazione. Complessivamente sono state testate 2.807 persone e sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19.883 tamponi con un tasso di positività del 6,1% contro il 7,8% dell'ultima rilevazione. Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 30, salgono invece di 4 in area medica, per un totale di 291 posti letto occupati da positivi.

E con l'aumento dei ricoverati anche il reparto di Chirurgia dell'ospedale Santissimi Trinità di Cagliari ospiterà pazienti Covid 19. E' quanto apprende l'ANSA a seguito di un incontro tra il direttore di presidio e il direttore generale della Asl di Cagliari.

Questo comporterà lo spostamento, come già fatto in precedenza, sia di Urologia che Chirurgia, in Otorino. I reparti Covid ad oggi sono sei all'ospedale SS. Trinità (compresa una terapia intensiva) e quattro, compresa l'intensiva, all'ospedale Binaghi.

Nel frattempo, anche dopo la stratta sui Green Pass, prosegue a tappe forzate la campagna di vaccinazione, anche se resta un nocciolo duro di 90 mila over 50 (per i quali è in vigore l'obbligo vaccinale) che non hanno ancora fatto nemmeno prima dose proseguono le vaccinazioni Intanto sono 22.775 (+475 rispetto alle ultime 24 ore) le persone in isolamento domiciliare. (ANSA).