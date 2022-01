Green pass: al lavoro senza, multato pasticciere a Teulada

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GEN - Un pasticciere 31enne di Teulada è stato segnalato alla Prefettura e dovrà pagare una multa per aver violato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

I carabinieri hanno effettuato un controllo nell'esercizio pubblico in cui è impiegato, scoprendo che stava lavorando nonostante non fosse in possesso del green pass.

Il 31enne è stato così multato.

I controlli dei carabinieri e delle altre forze di polizia nei vari esercizi pubblici proseguiranno anche nei prossimi giorni.

