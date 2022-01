Covid: sindaco Cagliari, regole rischiano di fermare l'Italia

"Sono bersagliato da mail e messaggi di persone che chiedono lumi su come comportarsi, le regole sono cervellotiche e la vita di famiglie, scuole, uffici e imprese complicatissima. L'impatto del virus è nettamente cambiato, lo dicono i dati e gli esperti". Lo afferma il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, intervenendo sui sistemi di gestione della pandemia da parte di Governo e Regioni.

"I numeri in nostro possesso sono chiari - incalza - nell'ondata estiva la percentuale dei ricoveri sui positivi era al 5%, oggi siamo all'uno per cento. Dobbiamo utilizzare criteri differenti perché la vita deve andare avanti. Le regole oggi presenti erano utili per affrontare l'impatto della variante Delta, ma - conclude il sindaco - sono impossibili e inutili per affrontare Omicron".