Covid: contagi su e picco decessi in Sardegna, 8 morti

Contagi in crescita e picco di decessi in Sardegna nelle ultime 24 ore. I nuovi casi confermati di Covid sono 1.610 (+178) sulla base di 4.524 persone testate.

Otto i morti: un uomo di 84 anni residente nella provincia di Sassari; un 88enne della provincia di Nuoro; 4 uomini e un donna, di 63, 79, 81, 95 e 68 anni, tutti residenti nella provincia del Sud Sardegna; un donna di 82 anni della provincia di Oristano.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23.578 tamponi: il tasso di positività sale dal 5,6 al 6,8 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 30, aumenta invece di 4 quello in area medica per un totale di 269 posti letto occupati da positivi. Sono infine 22.161 (+276) le persone in isolamento domiciliare.