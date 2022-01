Strade: Anas, lavori in galleria sulla 131 a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 19 GEN - La galleria "Chighizzu II", lungo la strada statale 131, da stanotte sarà interdetta al traffico in direzione di Sassari per consentire la manutenzione degli impianti antincendio.

Il provvedimento sarà in vigore fino a fine mese nella fascia oraria notturna, tra le 22 e le 6, e interesserà la sola canna nord, che nelle ore diurne rimarrà predisposta a doppio senso di marcia per consentire i lavori di ammodernamento in corso nel tunnel in direzione opposta.

Nelle ore di chiusura il traffico verso Sassari sarà deviato a Scala di Giocca sulla strada statale 127 "Settentrionale Sarda".

Il traffico verso Cagliari procederà regolarmente all'interno della galleria nella corsia libera dai lavori. (ANSA).