Coldiretti: contro cavallette ristori e prevenzione al palo

Attesa per i ristori e preoccupazione per il ritardo negli interventi di prevenzione. Coldiretti Nuoro Ogliastra rilancia l'allarme per le cavallette che tra qualche mese potrebbero invadere e radere al suolo per il quarto anno consecutivo i campi del centro Sardegna, "ma nel frattempo - denuncia l'organizzazione di categoria - non è ancora partito il piano di prevenzione e quello programmato non ha i fondi necessari per essere attuato".

"Le aziende agricole che si trovano lungo la Valle del Tirso - spiega il presidente Leonardo Salis - cominciano ad aver paura per l'avvicinarsi della primavera e la nuova schiusa delle uova delle locuste che si tradurrà con la perdita di colture e pascoli in un raggio che potrebbe interessare più degli oltre 30mila ettari coinvolti lo scorso anno".

Quanto alla recente delibera regionale che stanzia 800mila euro per il triennio 2021-2023 per le misure di contenimento e contrasto, la Coldiretti ritiene i fondi "insufficienti" e ricorda che le risorse stanziate nel 2020 per il ristoro dei danni, 400mila euro, sono ferme al palo: "al momento - precisa il direttore Alessandro Serra - non è arrivato ancora neppure un centesimo alle aziende agricole nonostante abbiano subito perdite importanti".