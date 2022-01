Porti: concessione più lunga per punto ristoro Parco Nervi

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GEN - Decine di richieste per il punto ristoro in riva al mare del Parco Nervi, il nuovo spazio verde attrezzato nell'area portuale di Cagliari. Così l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna rettifica e proroga sino al 28 febbraio i termini per la concessione. La modifica principale rispetto al bando pubblicato lo scorso 17 dicembre riguarda i tempi: passa da due a quattro anni la durata del titolo concessorio. Resta del tutto invariato, invece, il contenuto dell'avviso.

In ballo c'è il futuro della struttura di 95 metri quadri più una superficie scoperta di altri 420. Con un'area per posteggi di 250 metri quadri. Rimane la garanzia di apertura dell'attività per almeno 300 giorni all'anno. E la collaborazione con l'Authority in occasione di manifestazioni pubbliche previste all'interno del Parco, la pulizia quotidiana e la manutenzione ordinaria dei beni demaniali concessi, con differenziazione dei rifiuti. Anche il canone annuale, fissato a base d'asta e sul quale effettuare il rialzo, resta di 2 mila e 500 euro: il concessionario dovrà aggiungere una rata annuale (pari a 6.985 euro) del piano di ammortamento per il recupero della spesa sostenuta dall'Autorità di sistema per la realizzazione del fabbricato.

"Il successo inatteso dell'avviso, che ha riscontrato l'interesse di decine di operatori, unito agli utili suggerimenti sulla fissazione di termini più congrui per la durata del titolo concessorio, ci ha spinti a rivedere l'avviso dello scorso dicembre e a prorogarne la scadenza di un mese per le dovute valutazioni da parte degli interessati - spiega il presidente dell'Authority Massimo Deiana - Un atto di buon senso amministrativo che, in base alle esigenze rappresentate, siamo certi concorrerà ad innalzare il livello del servizio offerto, in attesa del bando di gara internazionale per l'individuazione di un gestore dell'intero compendio, compresi gli ex Magazzini del Sale". (ANSA).